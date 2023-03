Carlos Alcaraz a obținut calificarea în optimi la Indian Wells. Sportivul a obținut victoria cu numărul 100 în ATP

Spaniolul Carlos Alcaraz, în vârstă de 19 ani, s-a calificat în optimi la Indian Wells, după ce s-a impus în faţa olandezului Tallon Griekspoor, scor 7-6 [4], 6-3, el reuşind să obţină a 100-a victorie în circuitul ATP.

„Sunt foarte mândru că am obţinut cea de-a 100-a victorie pe circuit. Am văzut că am fost al doilea jucător din istorie cu cele mai puţine meciuri pentru a ajunge 100 de victorii”, a spus jucătorul