Carlos Alcaraz a spus de ce preferă meciurile demonstrative în locul turneelor pe puncte

Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz a susținut că jucătorii sunt înțeleși greșit când vine vorba de criticile la adresa turneelor demonstrative, informează DPA.

„Ne distrăm pur și simplu o zi sau două și jucăm tenis”, a argumentat liderul ATP

Alcaraz este cap de serie la profitabilul turneu Six Kings Slam din această săptămână din Arabia Saudită, turneu care i-a tentat și pe Jannik Sinner, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz și Stefanos Tsitsipas să meargă în Orientul Mijlociu. Acest eveniment, fără puncte în joc, va acorda câte 1,5 milioane de dolari fiecăruia dintre cei șase participanți doar pentru prezență și are un fond de premii de 4,5 milioane pentru campion, care va pleca acasă cu 6 milioane de dolari în total.

Alcaraz s-a numărat printre cei care au exprimat critici la adresa programului solicitant al turneului din Asia, unde o serie de jucători s-au confruntat cu dificultăți fizice, numărul unu mondial declarând că ar lua în considerare să sară peste evenimentele obligatorii pentru a-și prioritiza sănătatea.

Spaniolul înțelege, așadar, de ce există critici în legătură cu turneul Six Kings Slam, dar în opinia sa cei care formulează critici nu au dreptate.

Alcaraz a declarat: ‘Cred că mulți jucători și mulți oameni discută despre calendar, cât de încărcat este cu multe turnee și turnee de două săptămâni, și apoi inventează niște, aș spune, scuze cu meciurile demonstrative, cum jucătorii se plâng de calendar și apoi joacă niște meciuri demonstrative.’

‘Tot ce pot spune este că este un format cu adevărat diferit, o situație diferită în care se joacă meciuri demonstrative față de turneele oficiale, cu 15, 16 zile la rând, cu o concentrare atât de mare și o solicitare fizică atât de mare. De aceea, pentru că ne distrăm pur și simplu o zi sau două și jucăm tenis, și cred că e grozav și cred că de aceea alegem uneori meciurile demonstrative’, a afirmat tenismanul.

‘Evident că înțeleg (criticile), dar uneori oamenii nu ne înțeleg pe noi, opiniile noastre. Când văd o mulțime de oameni plângându-se de modul în care apărăm meciurile demonstrative, nu îi înțeleg pentru că, așa cum am spus, nu este cu adevărat solicitant mental (în comparație cu) atunci când avem evenimente atât de lungi, cum ar fi două săptămâni sau două săptămâni și jumătate. Este foarte greu.’, a spus ibericul.

Alcaraz a câștigat al optulea său titlu dintr-un sezon senzațional la Tokyo luna trecută, în ciuda unei accidentări la gleznă suferite în meciul de deschidere, care l-a determinat să se retragă de la turneul ATP Masters 1.000 de la Shanghai.

Jucătorul în vârstă de 22 de ani a ales să plece în Arabia Saudită, în ciuda faptului că a recunoscut că accidentarea nu este complet vindecată, el spunând: ‘Totul este în regulă. Glezna s-a refăcut cât de mult și de bine am putut.’

Alcaraz este calificat direct în semifinalele Six Kings Slam, unde-l va întâlni joi pe învingătorul dintre Fritz și Zverev. La ediția de anul trecut, el a fost învins în finală de Sinner.