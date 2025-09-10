Carlos Alcaraz are un nou look. Campionul de la US Open s-a făcut blond

După ce a câştigat duminică la New York (al doilea titlu la US Open şi al şaselea titlu de Grand Slam) învingându-l pe marele său rival Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, revenit în fruntea clasamentului ATP, a profitat de ocazie pentru a-şi oferi o nouă frizură.

El a început US Open făcând senzaţie prin apariţia sa cu capul ras şi anunţase că, în cazul în care va câştiga titlul, „va fi o surpriză şi mai bună”.

După ce s-a dus la tuns, el şi-a afişat noul look: un blond platinat.

