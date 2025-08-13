Carlos Alcaraz, calificat în optimi la Cincinnati (ATP) după a 50-a victorie a sezonului

Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz, numărul 2 mondial, s-a calificat în optimile de finală ale turneului ATP Masters 1.000 de la Cincinnati (SUA), dotat cu premii totale de 9.193.540 de dolari, după ce l-a învins în două seturi simetrice, 6-4, 6-4, pe sârbul Hamad Medjedovic, într-un meci disputat marți.

Alcaraz (22 ani), campionul en titre de al Roland Garros și finalist luna trecută la Wimbledon, a obținut cu această ocazie a 50-a sa victorie de la debutul sezonului, fiind jucătorul cu cele mai multe partide câștigate în 2025.

Acesta a fost, de asemenea, al 13-lea meci consecutiv câștigat de iberic la un turneu de categoria ATP Masters 1.000.

Carlos Alcaraz s-a impus după o oră și 34 de minute de joc în fața lui Medjedovic (locul 72 ATP), iar în turul următor îl va înfrunta pe italianul Luca Nardi (98 ATP), care a profitat de abandonul cehului Jakub Mensik, în setul al doilea al duelului lor de marți, la scorul de 6-2, 2-1.