Carlos Alcaraz este în semifinale la US Open

marți, 02 septembrie 2025
Carlos Alcaraz. Foto: Profimedia
Jucătorul spaniol de tenis Carlos Alcaraz, locul 2 mondial, s-a calificat, marţi, în semifinale la US Open, ultimul grand slam al anului. El este în semifinale la Flushing Meadows pentru a treia oară, iar în cele cinci meciuri disputate până acum nu a pierdut niciun set.

Alcaraz l-a învins în sferturi pe cehul Jiri Lehecka, cap de serie 20, scor 6-4, 6-2, 6-4.

Spaniolul s-a impus după o oră şi 56 de minute de joc.

Alcaraz a reuşit a 59-a victorie în 2025 şi va juca în semifinale cu învingătorul meciului dintre americanul Taylor Fritz, cap de serie 4, şi sârbul Novak Djokovici, favorit 7.

