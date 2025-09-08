Carlos Alcaraz este noul lider ATP. Cine este jucătorul român cel mai bine clasat

Semifinalist în Grand Slam pentru a 53-a oară în 80 de participări, Novak Djokovici câştigă trei locuri (4) în detrimentul finalistului de anul trecut, Taylor Fritz, care pierde un loc (5) după ce a fost eliminat de sârb în sferturile de finală de anul acesta.

Primul român din clasamentul ATP este pe locul 263 – Filip Jianu a urcat trei poziţii şi are 202 de puncte.