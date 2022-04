Carlos Alcaraz, jucătorul momentului în tenis! Ibericul scrie istorie în sportul alb

Carlos Alcaraz s-a calificat în premieră în prima finală a unui turneu Masters din carieră, ibericul învingându-l în penultimul act pe Hubert Hurkacz (10 ATP), campionul en-titre de la Miami.

Spaniolul a fost mai inspirat în momentele cheie ale partidei, victoria venind după două tiebreakuri: 7-6(5), 7-6(2).

Locul 16 în ierahia mondială, Alcaraz s-a impus după un meci de două ore și șase minute.

Casper Ruud s-a calificat și el în premieră într-o finală de Masters.

În vârstă de 18 ani, Carlos este jucătorul momentului în tenisul masculin. Pentru marele trofeu de la Miami, ibericul se va duela cu Casper Ruud (8 ATP), aflat și el în premieră într-o finală de turneu Masters.

În clasamentul ATP live, Casper Ruud se află în prezent pe locul 7 (cel mai bun din carieră), în timp ce Alcaraz se găsește pe 12 (de asemenea, cea mai bună poziție de până acum a carierei).

⚡️ CARLOS RISING ⚡️

Aged only 18, @alcarazcarlos03 reaches his first-ever MASTERS 1000 FINAL at the #MiamiOpen! pic.twitter.com/q6oQyYhm2h

— Tennis TV (@TennisTV) April 2, 2022