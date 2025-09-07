Carlos Alcaraz l-a învins pe Jannik Sinner în finală la US Open și revine pe primul loc în clasamentul mondial

Jucătorul spaniol de tenis Carlos Alcaraz a câştigat turneul de Grand Slam US Open, după ce a dispus în finală de favoritul numărul unu, Jannik Sinner.

Italianul rămâne cu patru turnee de Grand Slam

Pe arena Arthur Ashe, deţinătorul titlului la US Open, italianul Jannik Sinner (24 de ani, locul 1 ATP) a fost dominat şi a cedat primul set în faţa spaniolului Carlos Alcaraz (22 de ani, locul 2 ATP), dar a revenit în actul secund şi a egalat situaţia.

În continuare însă Alcaraz nu a mai cedat iniţiativa şi a câştigat ultimele două seturi, impunându-se după un meci de două ore şi 44 de minute, în patru seturi, 6-2, 3-6, 6-1, 6-4.

Pentru Carlos Alcaraz, care a mai câştigat US Open în 2022, este al şaselea turneu de Grand Slam din palmares. Ca urmare a succesului de duminică, Alcaraz îl detronează pe Sinner în clasamentul ATP.

Jannik Sinner rămâne cu patru turnee de Grand Slam câştigate în carieră.