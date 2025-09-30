Carlos Alcaraz, noul campion de la Tokyo

Deşi a cedat doar în finala de la Barcelona şi Wimbledon în acest sezon, Alcaraz îşi continuă anul aproape perfect şi va încerca să menţină acest ritm infernal la Masters 1000 de la Shanghai (China), care începe miercuri.

El va intra în competiţie la sfârşitul săptămânii direct în turul doi împotriva americanului Learner Tien (52) sau sârbului Miomir Kecmanovic (46).