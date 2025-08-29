Carlos Alcaraz s-a calificat fluierând în optimi la US Open

Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz l-a învins vineri, în 16-imi, pe italianul Luciano Darderi şi s-a calificat în optimile de finală ale ultimului turneu de Mare Şlem al anului, US Open.

Umătorul adversar este francezul Arthur Rinderknech

Spaniolul Carlos Alcaraz (22 de ani, locul 2 ATP), favoritul numărul 2 al turneului de la New York, l-a înfruntat pe italianul Luciano Darderi (23 de ani, locul 34 ATP) într-un meci disputat pe Arena Arthur Ashe.

Alcaraz s-a impus destul de uşor, în trei seturi, dintre care două s-au încheiat în mai puţin de o jumătate de oră, scor 6-2, 6-4, 6-0.

Alcaraz s-a calificat astfel în optimi după o întâlnire de o oră şi 44 de minute, fază în care va juca împotriva francezului Arthur Rinderknech (30 de ani, locul 82 ATP).