Carlos Alcaraz s-a calificat în optimile de finală de la Tokyo

Carlos Alcaraz, numărul 1 mondial și principal favorit al turneului ATP 500 de la Tokyo, s-a calificat joi în optimile de finală după ce l-a învins pe argentinianul Sebastian Baez (locul 41 ATP) cu 6-4, 6-2.

Meciul a durat o oră și 21 de minute.

Spaniolul a servit trei ași și a comis două duble greșeli, în timp ce adversarul său a încheiat cu un singur as și două duble greșeli.