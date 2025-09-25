Carlos Alcaraz s-a calificat în optimile de finală de la Tokyo
Articol de Mihai Popescu - Publicat joi, 25 septembrie 2025, ora 16:45,
Carlos Alcaraz, numărul 1 mondial și principal favorit al turneului ATP 500 de la Tokyo, s-a calificat joi în optimile de finală după ce l-a învins pe argentinianul Sebastian Baez (locul 41 ATP) cu 6-4, 6-2.
Meciul a durat o oră și 21 de minute.
Spaniolul a servit trei ași și a comis două duble greșeli, în timp ce adversarul său a încheiat cu un singur as și două duble greșeli.