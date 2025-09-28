Carlos Alcaraz s-a calificat în semifinale la Tokyo (ATP)

Jucătorul spaniol de tenis Carlos Alcaraz, liderul mondial și principal favorit, s-a calificat duminică în semifinalele turneului ATP 500 de la Tokyo, dotat cu premii totale în valoare de 2.226.470 de dolari, după ce a trecut în sferturi, în două seturi, 6-2, 6-4, de americanul Brandon Nakashima (33 ATP).

Alcaraz, care are acum 2-0 în întâlnirile directe cu Nakashima, s-a impus după o partidă de oră și 20 de minute, el având un as și făcând o dublă greșeală, americanul reușind trei ași, fără a comite vreo dublă greșeală.

În penultimul act, Carlos Alcaraz îl va întâlni pe norvegianul Casper Ruud (12 ATP, favorit nr. 4).