Carlos Alcaraz s-a calificat în sferturile de finală la Tokyo (ATP)

Jucătorul spaniol de tenis Carlos Alcaraz, liderul mondial și principal favorit, s-a calificat sâmbătă în sferturile de finală ale turneului ATP 500 de la Tokyo, dotat cu premii totale în valoare de 2.226.470 de dolari, după ce a trecut în optimi, în două seturi, 6-4, 6-3, de belgianul Zizou Bergs (45 ATP).

Alcaraz s-a impus după o oră și 20 de minute, el reușind trei ași și făcând două duble greșeli, belgianul având cinci ași și comițând trei duble greșeli.

În runda următoarea, Alcaraz îl va întâlni pe americanul Brandon Nakashima (33 ATP), fiind cea de-a doua confruntare între cei doi jucători.