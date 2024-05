Carlos Alcaraz s-a retras de la turneul Masters 1000 care se va disputa la Roma

Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz a anunţat vineri, pe reţelele de socializare, că nu va juca în turneul Masters 1000 care va începe săptămâna viitoare, la Roma.

Carlos Alcaraz (20 de ani, locul 3 ATP) resimte dureri la antebraţul drept după meciurile disputate la Openul madrilen. „Am simţit ceva durere, ceva disconfort în braţ după ce am jucat la Madrid. Astăzi [vineri – n.r.] am fost examinat, iar diagnosticul e clar: am edem muscular în zona pronatorului [un muşchi al antebraţului – n.r.], o consecinta a accidentarii mele recente. Din păcate, nu voi putea juca la Roma. Am nevoie de odihnă ca să mă recuperez şi să pot juca fără nicio durere”, a explicat Alcaraz.

Anunţul vine cu trei săptămâni înainte de turneul de la Roland Garros. Carlos Alcaraz a fost învins miercuri în sferturile de finală de la Madrid. El revenise în competiţii după o pauză de o lună.