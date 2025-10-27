Carlos Alcaraz se menţine pe primul loc în clasamentul ATP. Ce loc ocupă jucătorul român cel mai bine clasat

Jucătorul spaniol de tenis Carlos Alcaraz se menţine pe primul loc în clasamentul ATP, dat publicităţii luni.

Carlos Alcaraz are 11.340 de puncte şi este urmat de italianul Jannik Sinner, cu 10.500 de puncte.

Locul trei este ocupat de germanul Alexander Zverev (6.160 puncte), pe patru se află americanul Taylor Fritz (4.685), iar pe cinci este sârbul Novak Djokovici (4.580 puncte).

Locurile 6-10 sunt ocupate de următorii jucători: Alex De Minaur (Australia) 3.935; Ben Shelton (SUA) 3.820; Lorenzo Musetti (Italia) 3.685; Casper Ruud (Norvegia) 3.235 şi Félix Auger-Aliassime (Canada) 3.195.

Primul român din clasamentul ATP este pe locul 276 – Filip Cristian Jianu a urcat şase poziţii şi are 198 de puncte.