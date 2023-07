Carlos Alcaraz și Daniil Medvedev sunt adversari în semifinale la Wimbledon! Rusul s-a impus în decisiv, revenind de la 1-2

Jucătorul spaniol de tenis Carlos Alcaraz (1 ATP, cs 1) și cel rus Daniil Medvedev (3 ATP, cs 3) s-au calificat în semifinale la Wimbledon.

Rusul a avut nevoie de 3 ore pentru a se impune, cu 6-4, 1-6, 4-6, 7-6 (7-4), 6-1, în fața revelației Christopher Eubanks (Statele Unite).

Aflat pe locul 43 mondial, americanul eliminase doi favoriți ca să ajungă în această fază a competiției. Debutant pe iarba londoneză, el a trecut în turul 2 de britanicul Cameron Norrie (13 ATP, cs 13), iar în optimi de grecul Stefanos Tsitsipas (5 ATP, cs 5).

Eubanks și-a continuat evoluțiile bune și în partida cu Medvedev, conducându-l pe rus cu 2-1. În setul 5 nu s-a consemnat niciun breakj, iar Daniil a dominat tie-break-ul. Cu un moral mult mai ridicat, rusul a cedat un singur game în decisiv.

Medvedev, campion în 2021 la US Open şi de două ori finalist la Australian Open, în 2021 şi 2022, va juca prima lui semifinală la Wimbledon.

Adversar îi va fi liderul mondial, spaniolul Carlos Alcaraz (cs 1), care l-a eliminat pe danezul Hoger Rune (6 ATP) cu 7-6 (3), 6-4, 6-4 în 2 ore și 23 de minute. În cealaltă semifinală se întâlnesc italianul Jannick Sinner (8 ATP, cs 8) și sârbul Novak Djokovic (2 ATP, cs 2).

