Carlos Sainz, pilotul celor de la Ferrari până în 2024

Carlos Sainz și-a prelungit contractul cu Ferrari și va fi pilot al echipei italiene de Formula 1 până în 2024.

Carlos Sainz a ajuns la Ferrari în 2021, fiind adus ca înlocuitor pentru Sebastian Vettel.

Prelungirea contractului a fost anunțată înainte de Marele Premiu „de casă” al lui Ferrari, cel de la Emilia Romagna, Imola (Italia), de pe 24 aprilie.

Carlos Sainz se află pe locul trei în clasamentul piloților, la 38 de puncte în spatele liderului Charles Leclerc, colegul său de la Ferrari.

𝗖𝗔𝗥𝗟𝗢𝗦 𝗦𝗜𝗚𝗡𝗦 ✍️

Committing his future with us until 2024, @CarlosSainz55 is staying for another two years 🌶 https://t.co/kxu4MmSlWT#essereFerrari 🔴 #Sainz2024 pic.twitter.com/0ONJCJYm6Y

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) April 21, 2022