Carmelo Anthony, inclus în Hall of Fame la New York

Carmelo Anthony, locul 9 în topul all-time al marcatorilor din NBA, retras din activitatea sportivă în luna mai, va fi inclus în Hall of Fame la New York, informează New York Post.

Carmelo Anthony va fi însoţit la includerea în Hall of Fame, între alţii, de legenda streetball-ului Joe Hammond, de fosta jucătoare WNBA Tina Charles şi de antrenorul echipei Nuggets, Mike Malone.

Ceremonia urmează să aibă loc vara anului viitor, la New York Athletic Club din Manhattan.