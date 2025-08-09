Caroline Garcia, debut cu dreptul la turneul WTA de la Cincinnati

Jucătoarea franceză de tenis Caroline Garcia a debutat cu dreptul la turneul WTA 1.000 de la Cincinnati (SUA), dotat cu premii totale de 5.152.599 de dolari, învingând-o în trei seturi, 5-7, 6-4, 6-3, pe britanica Sonay Kartal, într-o partidă disputată vineri.

Garcia (31 ani), care nu a mai avut nicio apariție în circuit după eliminarea sa prematură la Roland Garros, a cucerit trofeul la Cincinnati în 2022, iar anul acesta participă la competiția americană în baza unui wild card oferit de organizatori.

Franțuzoaica, fostă nr.4 mondial, aflată în prezent pe locul 200 în clasamentul WTA, și-a anunțat în luna mai retragerea din circuitul profesionist la finalul sezonului.

Garcia s-a impus după 2 ore și 36 de minute de joc în meciul cu Sonay Kartal (locul 48 WTA), obținând cu această ocazie prima sa victorie după mai bine de un an în fața unei jucătoare din Top 50.

În turul următor, Caroline Garcia o va avea ca adversară pe Karolina Muchova din Cehia, cap de serie numărul 11 și finalistă la Cincinnati în 2023, pe care franțuzoaica a învins-o în singura lor confruntare anterioară, în urmă cu doi ani, la Dubai.