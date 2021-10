Cârțu, obiectiv clar pentru Reghecampf: „Eu văd Craiova campioană de vreo doi ani, dar mi se înceţoşează privirea”

CSU Craiova a câștigat en-fanfare partida cu CS Mioveni, scor 5-2, din etapa a 14-a a Ligii 1, iar Sorin Cârțu a fost mulțumit de succesul obținut.

Președintele oltenilor a avut cuvinte de apreciere la adresa jucătorilor lui Reghecampf, dar a avut și un mesaj. Acesta consideră că sezonul în curs este cel mai potrivit pentru formația pregătită de Reghecampf să câștige campionatul.

De asemenea, Cârțu a vorbit și despre Andrei Ivan, cel care a marcat patru goluri în respectivul meci. Dacă evoluțiile sale continuă, oficialul din Bănie este de părere că pot apărea și alte oferte pentru internațional, pe lângă cea de la Galatasaray.

”M-a bucurat în primul rând victoria şi apoi prestaţia lui Ivan. E un moment bun al echipei, suntem într-un tonus competitiv şi suntem bucuroşi pentru tot ce realizează băieţii. Noi suntem acum încă într-o perioadă în care trebuie să recuperăm punctele pierdute. Şi eu văd Craiova campioană de vreo doi ani, dar mi se cam înceţoşează privirea, aş vrea să o văd şi clar campioană.

Am dominat de la început până la sfârşit, chiar dacă a fost şi acel moment de black-out, pe care nici eu nu l-am înţeles, dar echipa a avut jocul sub control, a venit şi golul al treilea şi apoi şi celelalte. Până la urmă, era greu să fim combătuţi, pentru că am avut în teren un jucător chiar excepţional, Andrei Ivan.

Să dai patru goluri e o reuşită care se întâmplă mai rar. Eu îi urez să recidiveze, pentru că este într-o formă bună şi trebuie să o exploateze. E meritul lui Reghe şi în special al lui Ivan, pentru că se apropie de maturitatea fotbalistică şi e normal, la calităţile lui, să creeze asemenea momente. Dacă o să mai aibă momente de genul acesta poate să apară şi altceva, nu numai Galatasaray. Contează să fie oferte de nerefuzat”, a declarat Sorin Cârţu, după victoria cu CS Mioveni.