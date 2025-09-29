Câștigătoarea titlurilor de Mare Șlem de la Roland Garros și Wimbledon este însărcinată

Fosta mare jucătoare spaniolă de tenis Garbine Muguruza a anunțat pe rețelele de socializare, cu mai multe fotografii și cuvântul ”familie” sub ele, că așteaptă primul copil.

Fostul lider al WTA, Muguruza, în prezent directoarea Turneului Campioanelor, s-a retras în urmă cu mai bine de un an și a postat pe contul său de Instagram imagini cu soțul ei și alte persoane în care sarcina ei este evidentă.

Câștigătoare a titlurilor la Roland Garros în 2016 și la Wimbledon în 2017, precum și la Turneul Campioanelor în 2021, Muguruza a primit deja numeroase felicitări din lumea sportului, precum de la fosta sa antrenoare Conchita Martinez, numărul unu mondial, belarusa Arina Sabalenka, și căpitanul echipei naționale a Spaniei, Carla Suarez, printre multe altele.

Anunțul sarcinii intervine la aproape un an după nunta sa cu omul de afaceri Arthur Borges, în octombrie 2024. Anterior, în aprilie 2024, hispano-venezueleana și-a anunțat retragerea din tenisul profesionist.