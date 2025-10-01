Câștigătorul Turneului Campionilor va primi peste 5 milioane de dolari

O participare fără înfrângere la Turneul Campionilor (ATP Finals) din acest sfârșit de an, de la Torino, va aduce câștigătorului un cec de peste 5 milioane de dolari, mai mult decât au obținut Carlos Alcaraz și Arina Sabalenka pentru titlurile cucerite luna trecută la US Open.

Suma exactă pentru o participare fără înfrângere în turneul la care participă cei mai buni opt jucători ai anului este de 5.071.000 de dolari, a anunțat ATP. Suma reprezintă o creștere față de cuantumul de 4.881.000 de dolari pe care Jannik Sinner l-a încasat anul trecut când a încheiat neînvins turneul.

Alcaraz și Sabalenka au câștigat fiecare câte 5 milioane de dolari la US Open.

Premiul total în bani pentru Turneul Campionilor, care se va desfășura între 9 și 16 noiembrie la Torino, este de 15,5 milioane de dolari.

Liderul mondial Carlos Alcaraz și numărul 2 mondial, italianul Jannik Sinner, care au câștigat fiecare câte două turnee de Mare Șlem în acest sezon, sunt singurii jucători la simplu care s-au calificat până acum la acest turneu.

Echipa de dublu care încheie turneul fără înfrângere va primi 959.300 de dolari.