Cât de gravă este accidentarea lui Andrei Borza

Rapid a primit o veste cât se poate de grea, după accidentarea lui Andrei Borza.

Fundașul stânga al giuleștenilor s-a accidentat la antrenamentul naționalei și a părăsit lotul României, iar în locul său selecționerul Mircea Lucescu l-a convocat pe Alex Chipciu.

„Perla” celor de la Rapid se pare că a suferit o fractura la degetul mic de la piciorul drept, după cum notează fanatik.ro.

Sursa menționată precizează că fundașul stânga va lipsi în jur de 2-3 săptămâni.

Astfel, Borza va fi indisponibil pentru Costel Gâlcă (53 de ani), la meciurile cu U Cluj, respectiv cu Hermannstadt și probabil și la duelul cu Petrolul, din etapa a 11-a a SuperLigii.