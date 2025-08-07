Cât de gravă este accidentarea lui Cristian Manea! Anunțul făcut de Rapid

Echipa bucureşteană Rapid a învins luni seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia FC Botoşani, în ultimul meci al etapei a patra din Superligă.

Actualizări medicale după meciul cu FC Botoșani

Victoria a fost umbrită de accidentările a doi jucători de bază.

„Cristian Manea a suferit o fractură la mână, în urma unui contact cu un adversar. Fundașul nostru va fi supus astăzi unei intervenții chirurgicale, iar perioada de recuperare va depinde de evoluția sa.

Răzvan Onea a suferit o entorsă la gleznă, iar primele zile de recuperare au decurs foarte bine. Este așteptat să revină la antrenamente în următoarele zile”, a transmis Rapid, pe pagina de facebook.