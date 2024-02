Cât de gravă este accidentarea lui Messi

Starul argentinian Lionel Messi, accidentat la muşchii ischiogambieri, a afirmat, marţi, la Tokyo, că nu este sigur că va putea disputa meciul amical al echipei sale, Inter Miami, cu formaţi japoneză Vissel Kobe, programat miercuri, după ce în urmă cu trei zile nu a putut juca în Hong Kong, stârnind nemulţumirea fanilor locali, care aşteptau nerăbdători să-şi vadă idolul, informează AFP.

„Nu ştiu dacă voi putea juca. Dar mă simt mai bine şi sper totuşi să fiu pe teren. Astăzi după-amiază, ne vom antrena şi vom încerca. Dar sunt mai bine oricum”, a declarat Messi la conferinţa de presă dinaintea meciului cu campioana Japoniei la fotbal.

„La primul nostru meci în Arabia Saudită, am simţit o problemă la muşchii aductori. Apoi, am încercat să joc al doilea meci (din min. 83), dar am efectuat un RMN pentru că resimţeam o jenă”, a mai precizat Messi pentru a-şi justifica absenţa la Hong Kong.

„Din păcate, acesta este fotbalul. Putem lipsi de la oricare meci, chiar dacă dorinţa de joc este prezentă întotdeauna, dar mai ales la meciuri pe care le disputăm departe de casă. Eu sper că voi avea alte ocazii de a juca la Hong Kong”, a adăugat în faţa presei octuplul câştigător al „Balonului de Aur”.

Autorităţile şi fanii fotbalului din Hong Kong şi-au exprimat dezamăgirea faţă de faptul că starul argentinian Lionel Messi a fost lăsat pe banca de rezerve la meciul amical al echipei sale, Inter Miami, câştigat cu scorul de 4-1 în faţa unei selecţionate a Hong Kong-ului, în cadrul turneului său de pregătire din Asia în vederea noului sezon din Major League Soccer.

Motivând o leziune musculară, vedeta argentiniană nu a putut participa la meci, pentru care 38.000 de bilete fuseseră achiziţionate încă din decembrie.

La rândul său, guvernul din Kong Kong şi-a exprimat profunda decepţie pentru faptul că Messi nu a jucat şi nu i s-a oferit nicio explicaţie imediată.

Lionel Messi şi David Beckham au fost chiar huiduiţi duminică, în condiţiile în care fanii s-au înghesuit să-l vadă jucând.