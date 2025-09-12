Cât va lipsa Adrian Șut după accidentarea din România – Cipru: ”Minimum atât”

Adrian Șut, mijlocașul lui FCSB, s-a accidentat în amicalul România – Cipru 2-2, la doar câteva minute după ce a fost introdus în teren.

Jucătorul a intrat pe teren în minutul 80 și a evoluat doar cinci minute, deoarece s-a așezat pe gazon din cauza durerilor de gleznă și a cerut să fie schimbat. Șut a fost înlocuit pe Florin Tănase.

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a declarat că Șut va lipsi două săptămâni, în cel mai pozitiv scenariu, și până la două luni, în cel mai rău caz.

„Cea mai bună variantă este dacă va funcționa o infiltrație, iar în două săptămâni se poate antrena. Dacă nu se rezolvă problema așa, trebuie operat. Și atunci, minimum două luni”, a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.