Cât va trebuie să se descurce Real Madrid fără Antonio Rudiger

Articol de Gabriel Ion - Publicat vineri, 12 septembrie 2025, ora 22:45,
Antonio Rüdiger
Clubul spaniol Real Madrid a anunţat vineri că fundaşul central german Antonio Rudiger s-a accidentat şi ar putea fi indisponibil pentru următoarele trei luni.

Real debutează marţi în Liga Campionilor

Antonio Rudiger (32 de ani) a fost convocat la naţionala Germaniei pentru meciurile cu Slovacia şi Irlanda de Nord, din calificările Cupei Mondiale 2026.

Fundaşul de la Real Madrid a fost titular în ambele partide, dar s-a accidentat în meciul cu nord-irlandezii, având o ruptură musculară la piciorul stâng.

Conform estimărilor medicilor, Rudiger ar putea lipsi timp de trei luni din formaţia Los Blancos, care debutează marţi seara în Liga Campionilor, cu Olympique Marseille.

