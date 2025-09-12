Cât va trebuie să se descurce Real Madrid fără Antonio Rudiger

Clubul spaniol Real Madrid a anunţat vineri că fundaşul central german Antonio Rudiger s-a accidentat şi ar putea fi indisponibil pentru următoarele trei luni.

Real debutează marţi în Liga Campionilor

Antonio Rudiger (32 de ani) a fost convocat la naţionala Germaniei pentru meciurile cu Slovacia şi Irlanda de Nord, din calificările Cupei Mondiale 2026.

Fundaşul de la Real Madrid a fost titular în ambele partide, dar s-a accidentat în meciul cu nord-irlandezii, având o ruptură musculară la piciorul stâng.

Conform estimărilor medicilor, Rudiger ar putea lipsi timp de trei luni din formaţia Los Blancos, care debutează marţi seara în Liga Campionilor, cu Olympique Marseille.