Cătălin Chirilă a ratat finala mondială la canoe simplu pe 500 m

Sportivul român Cătălin Chirilă a ratat, joi, calificarea în finala probei de canoe simplu la 500 m, din cadrul Campionatelor Mondiale de caiac-canoe de la Milano (Italia).

„Tricolorul” trage şi în semifinalele probei de 1.000 m, unde este campion european

Chirilă, medaliat cu bronz în proba de 500 m a Europenelor din acest an, s-a clasat pe locul patru în semifinala a doua (1 min 50 sec 21/100), din care doar primii trei au acces în finală.

Sportivul român a fost întrecut de ungurul Daniel Fejes (1 min 48 sec 42/100), italianul Mattia Alfonsi (1 min 49 sec 55/100) şi de belarusul Gleb Cebotarov (1 min 49 sec 67/100).

Vineri, Chirilă va trage şi în semifinalele probei de canoe simplu pe 1.000 m, unde deţine titlul european.

Tot joi, echipajul de canoe dublu, compus din Ilie Sprîncean şi Oleg Nuţă, s-a calificat în semifinalele probei de 500 m, după ce s-a clasat pe locul 3 în seria a doua cu timpul de 1 min 41 sec 16/100.

Echipajul de sportivi neutri din Rusia s-a calificat direct în finală cu timpul de 1 min 38 sec 26/100. Echipajele de pe locurile 2-7 vor trage în semifinalele de vineri.

România participă cu opt sportivi la Mondialele de caiac-canoe de la Milano, la canoe simplu masculin pe 500 şi 1.000 de metri (Cătălin Chirilă), la canoe dublu masculin 500 de metri (Ilie Sprîncean, Oleg Nuţă), canoe-4 masculin pe 500 de metri (Georgel Bărăgău, Ioan Mihai Rotundu, Andrei Roşioru, Braulio Flores-Mateescu) şi kaiac simplu feminin 1.000 de metri (Bianca Istrătescu).