Cătălin Cîrjan a dezvăluit de ce a acceptat să joace la Rapid! Ce sfat i-a dat antrenorul lui Arsenal

Naționala de fotbal U21 a României se pregătește pentru debutul în preliminariile CE 2025, competiție care va avea loc în Slovacia.

„E un lucru extraordinar să fii convocat la echipa națională”, a recunoscut Cătălin Cîrjan

Jucătorii pregătiți de Daniel Pancu debutează în campania de calificare, în deplasare, cu Albania, meciul având loc marți, 12 septembrie, de la ora 19:30, pe Elbasan Arena.

Din Grupa E de calificare mai fac parte Elveția, Finlanda, Muntenegru și Armenia, iar pentru această fază a întrecerii sunt eligibili jucătorii născuți după 1 ianuarie 2002.

Mijlocașul Cătălin Cîrjan, împrumutat gratis de Arsenal la Rapid în vară, a fost conocat de Daniel Pancu, datorită prestațiilor solide avute în acest sezon.

„Mă simt foarte bine, e un lucru extraordinar să fii convocat la echipa națională. Cred că orice jucător își dorește asta și sunt foarte fericit că sunt aici. E o noua campanie, sunt mândru să fiu aici. Sunt fericit și sper să începem cu dreptul.

Ar fi un lucru extraordinar să ne calificăm din nou. Toți ne dorim asta. Avem un grup bun aici. Trebuie să începem grupa cu gândul de a lua primul loc. Mergem la fiecare meci cu gândul să câștigăm și la sfârșitul campaniei dorim să fim pe primul loc”, a spus jucătorul.

Mikel Arteta i-a transmis lui Cătălin Cîrjan să se bucure de fotbal și să intre pe teren cu zâmbetul pe buze

Cîrjan s-a referit și la relația pe care o are cu Mikel Arteta, antrenorul lui Arsenal. „Mi-am dorit o nouă provocare, am vrut să demonstrez că pot să joc la Rapid. Am avut două meciuri bune la începutul campionatului. Mă simt bine la Rapid și mă simt bine în România. Cred că am făcut o alegere bună să vin aici.

M-a ajutat mult Arteta. Mereu mi-a dat sfaturi. A jucat pe un post similar. Granit Xhaka, Martin Odegaard au fost extraordinari cu mine și m-au ajutat mult.

Cel mai important sfat primit de la Arteta a fost să mă bucur de fotbal, să intru pe teren cu zâmbetul pe buze”, a mai spus Cătălin Cîrjan, potrivit FRF.TV.

Turneul din 2025, organizat de Slovacia, va fi al treilea de când s-a trecut la formatul cu 16 echipe, după edițiile din 2021 (organizată de Ungaria și Slovenia) și din 2023 (România și Georgia).

52 de naționale, împărțite în 7 grupe de câte 6 echipe și 2 grupe de câte 5, se duelează pentru cele 15 locuri disponibile, unul fiind deja ocupat de echipa țării gazdă.

Se califică direct câștigătoarele celor 9 grupe și cele mai bune 3 echipe de pe locul 2, fără a se lua în calcul rezultatele ci formațiile de pe locul 6.

Ultimele trei locuri de la turneu vor fi ocupate după un baraj, în dublă manșă, între celelalte 6 echipe de pe locurile 2.