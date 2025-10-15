Cătălin Cîrjan a dezvăluit de ce a eşuat la Rapid

Cătălin Cîrjan a ajuns căpitan la Dinamo Bucureşti, însă revenirea sa în România, în 2023, nu a decurs conform planului într-o primă fază. La Rapid Bucureşti, mijlocaşul nu a oferit acelaşi randament, iar internaţionalul român a vorbit despre fosta sa echipă.

„(n.r. – Nu eşti supărat pe oamenii care nu ţi-au dat şanse?) Nu am supărări sau lucruri de genul ăsta, pentru că un om te poate face să te simţi cel mai slab jucător, iar altul te poate ridica şi te poate face să te simţi cel mai bun. Cred că asta a fost şi în cazul meu.

Am fost la Rapid, acolo nu mi-au dat încredere, nu am putut să mă exprim la cel mai bun nivel al meu. Am venit la Dinamo şi m-am simţit un om important. Cei din club m-au ajutat foarte mult şi datorită lor am reuşit să ajung la echipa naţională.

Nu a fost impactul, pentru că îmi amintesc că primele mele meciuri la Rapid au fost foarte bune. Într-un meci cu Sepsi am avut două ocazii mari şi am făcut un meci bun. În al doilea meci am dat o pasă de gol şi am câştigat cu 3-0. Dar aşa a fost să fie. Oricum, a fost o situaţie mai dificilă, pentru că eu am venit la Rapid pentru domnul Mutu, iar dânsul a plecat după două săptămâni. Aşa a fost să fie. Am ajuns să joc la echipa mea de suflet şi sper să câştig cât mai multe titluri cu Dinamo”, a declarat Cătălin Cîrjan.