Cătălin Cîrjan a vorbit în presa engleză despre naționala României: „Nu mai este a românilor! Este echipa diverselor interese!”

Cătălin Cîrjan, tânărul jucător român de la Arsenal, a răbufnit în presa din Anglia. Fotbalistul a vorbit despre echipa națională a României.

Mai exact, Cîrjan a declarat că naționala noastră este alcătuită din interese și că de aceea nu a fost convocat la niciunul dintre loturile naționale. Iată ce a spus.

„Nu mai este a românilor! Este echipa diverselor interese!”

„Cred că este o aberaţie să fiu acuzat că nu joc la echipa mare a lui Arsenal. Sunt la echipa de pe locul 1 în cel mai bun campionat din lume. Credeţi că e uşor să joci aici? Dacă nu pot să joc în locul lui Odegaard, Saka sau Martinelli asta nu înseamnă că nu pot juca la echipa U21 a României.

Sunt în programul echipei mari, mă antrenez acolo, fac parte din prima echipă şi cred că Arsenal vede ceva la mine dacă mi-a prelungit contractul. M-am certat cu domnul Săndoi că nu e ok să procedeze aşa. Mi-a spus că se va consulta cu ceilalţi selecţioneri şi va lua o decizie. „Ţinem legătura” au fost ultimele cuvinte pe care mi le-a adresat. Nu am ţinut nicio legătură şi apoi am aflat că nu fac parte din niciun grup.

Nu a venit nicio convocare de la U20 la Arsenal. Nu am vorbit niciodată cu domnul Pancu. De aceea sunt foarte dezamăgit că a zis că a aflat de la domnul Săndoi că nu vreau să vin. Per Mertesacker mi-a spus că am procedat corect că le-am spus că nu mi se potriveşte o convocare la U20. Mi-a spus că nu îi vine să creadă ce comportament de amatori există la FRF.

Din păcate, ceea ce mulţi români nu ştiu este că echipa României nu mai este a românilor. Este echipa naţională a diverselor interese şi eu nu sunt acolo pentru că nu reprezint acele interese. Dacă voi juca vreodată pentru România, o voi face cu responsabilitatea pentru ţara mea.

Nu vin pentru domnul Stoichiţă, pentru Săndoi sau pentru altcineva. Vin pentru ţara mea. Nu voi refuza niciodată echiăpa naţională a României, oricât de mult încearcă alţii să lase impresia asta”, a spus Cîrjan, citat de britanicii de la londonworld.com.