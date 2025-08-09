Cătălin Cîrjan, după ce a fost decisiv în victoria lui Dinamo cu Metaloglobus: „Nu știu ce s-a întâmplat cu noi”

Căpitanul “câinilor”, Cătălin Cîrjan, a fost eroul partidei Metaloglobus – Dinamo 0-1, marcând singurul gol al meciului în minutul 14, după o execuție norocoasă, cu un șut deviat. Ulterior, același jucător a lovit bara, ratând șansa de a-și dubla reușita.

După fluierul final, Cîrjan a declarat că victoria a venit după un meci mult mai dificil decât se așteptau:

„Suntem fericiţi că am câştigat în această seară. Un meci foarte greu, în primele 30 de minute ne-am făcut jocul nostru, după care nu ştiu ce s-a întâmplat cu noi. Am făcut greşeli, inclusiv eu.”

Legat de cele două momente-cheie ale sale din meci, golul și bara, acesta a spus:

„La prima am avut noroc, a fost deviată. La începutul acestui sezon mi-a lipsit şansa. A doua a fost bară, aşa a fost să fie.”

Întrebat dacă Dinamo a tratat relaxat adversara, Cîrjan a precizat că au discutat în vestiar despre importanța partidei și despre faptul că nu trebuie să își subestimeze adversarul:

„Nu, a fost exact opusul, am discutat că trebuie să mergem peste ei, să ne facem jocul nostru. Bine că am câştigat…”

Cîrjan a transmis care este principalul obiectiv al dinamoviștilor din acest sezon:

„Primul gând este play-off-ul. Îmi doresc să intrăm în playoff şi pe urmă o luăm pas cu pas.

Suporterii noştri sunt incredibili. Şi la meciul cu FCSB, în toate meciurile. Îi aşteptăm şi la meciul cu UTA, să îi facem fericiţi.

(n.r: Cui îi dedici golul?) Familiei mele şi colegului meu, Casian Soare, care s-a operat.

Îmi doresc să duc această echipă cât mai sus, acolo unde îi este locul. În cupele europene sau cât mai sus în campionat.

(n.r: Ce are Dinamo în plus în acest sezon?) Un lot mai bun. Au venit jucători, avem şi o bancă bună, cred că o să facem lucruri mai bune în acest sezon”, a declarat Cătălin Cîrjan pentru digisport.ro după Metaloglobus – Dinamo 0-1.