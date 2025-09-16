Cătălin Cîrjan, după ce a fost decisiv pentru Dinamo: „Sincer nu pot să exprim în cuvinte, sunt foarte fericit”

Articol de Nicolae Dumitrescu - Publicat marți, 16 septembrie 2025, ora 08:11,
Dinamo București a obținut a cincea victorie în actuala stagiune de Superliga, după ce a învins categoric Petrolul, scor 3-0, în deplasare, în ultimul meci al etapei a 9-a.

Cătălin Cîrjan a fost din nou decisiv pentru „câini”, deschizând scorul în prima repriză și fiind implicat la două dintre cele trei goluri marcate de Dinamo.

Cîrjan a subliniat că atmosfera la echipă s-a schimbat radical după derby.

„Știam că ne va aștepta un meci greu. Prima repriză nu a fost cea mai bună, dar am luptat, a venit acel gol al meu. În repriza a doua jocul a fost ceva mai bine, au venit și golurile. Sincer nu pot să exprim în cuvinte, dar sunt foarte fericit pentru că muncesc foarte mult în fiecare zi.

