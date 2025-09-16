Cătălin Cîrjan, după ce a fost decisiv pentru Dinamo: „Sincer nu pot să exprim în cuvinte, sunt foarte fericit”

Eu zic că am arătat bine și în primele trei etape, dar pot să spun că de la derby am devenit mai uniți, o familie, de atunci ne merge foarte bine. Musi este un băiat extraordinar, muncitor, mi-a spus că a avut un conflict cu un coleg și nimic mai mult. Ne va ajuta mult în acest sezon.

Eu tocmai ce am fost trimis acasă de la U21, eu vreau să dau totul și să arăt din ce în ce mai bine. Am trecut din primul moment peste acea fază. E o motivație pentru mine. Îi mulțumesc din suflet lui Florentin Petre, mi-a dat multă încredere. El și Kopic sunt niște oameni extraordinari.

(n. r. luptă la titlu) Noi vrem să muncim în liniște, să adunăm victorii și să o luăm pas cu pas”, a declarat Cătălin Cîrjan, potrivit digisport.ro.