Cătălin Cîrjan e optimist, după egalul cu Farul: „Până la urmă campionatul este lung”

Cătălin Cîrjan a oferit prima reacție după remiza înregistrată de Dinamo pe Arena Națională cu Farul (1-1).

„Păcat, am vorbit mult despre asta (n.r. – o victorie cu Farul). Ne doream o victorie în seara asta și să urcăm pe locul 2. Dar până la urmă campionatul este lung. Am luat un punct în seara asta, un punct echitabil după cum s-au jucat cele două reprize, mergem mai departe.

Ne-am creat multe ocazii în prima repriză, am dominat repriza. Dacă făceam 2-0, altul era jocul. Dar ei au ieșit mai montați de la pauză, noi nu cum trebuie, și luăm doar un punct din păcate.

Nu ne uităm foarte mult la celelalte rezultate, dar trebuie să ne focusăm pe noi. O luăm meci cu meci și adunăm victorii, trebuie să fim acolo sus. Din păcate, nu am profitat de această șansă în seara asta și sperăm să batem la Craiova.

O să fie și ei motivați, și noi la fel, avem o echipă foarte bună și sper să luăm trei puncte. Va fi greu fără Eddy, un jucător experimentat, foarte bun, care ne ajută foarte mult, dar sunt clar jucători pe bancă care de abia așteaptă să intre și să dea totul.

Craiova are o echipă foarte bună, mulți jucători buni și o bancă de rezervă foarte bună, dar am văzut că au pierdut la Oțelul. Niciun meci nu seamănă cu altul și putem să facem un meci mare acolo. Ne dorim să câștigăm și să ne apropiem de ei”, a declarat Cîrjan, căpitanul lui Dinamo.