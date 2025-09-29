Cătălin Cîrjan e urmărit de un club din La Liga

Cătălin Cîrjan a avut parte de prestaţii excelente în actuala stagiune şi ar putea fi subiectul unui transfer spectaculos.

Cătălin Cîrjan a semnat cu Dinamo în vara anului trecut, liber de contract după despărţirea de Arsenal, grupare din Premier League pentru care a evoluat numai la echipele de juniori.

În vârstă de 22 de ani, mijlocaşul central s-a adaptat rapid în angrenajul trupei din Ştefan cel Mare, iar în stagiunea precedentă a bifat 42 de apariţii, reuşind să marcheze 8 goluri şi să ofere 2 pase decisive.

Prestaţiile sale solide l-au adus în atenţia mai multor cluburi, Sturm Graz fiind echipa care l-a dorit cu insistenţă, însă jucătorul născut la Domneşti a ales să continue să îmbrace tricoul alb-roşu.

În acest sezon din SuperLiga, Cătălin Cîrjan a iesit din nou la rampă, iar în cele 11 meciuri în care a fost folosit de Zeljko Kopic, acesta a reuşit să marcheze 2 goluri şi să paseze decisiv de 3 ori, bifând toate minutele de la startu acestei ediţii.

Acum, noul căpitan al lui Dinamo ar putea fi subiectul unui transfer spectaculos. Forma de zile mari pe care o traversează în acest sezon l-au adus pe Cătălin Cîrjan în atenţia unui club important din La Liga, notează digisport.ro.