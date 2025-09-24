Cătălin Cîrjan, mesaj senzațional pentru Mircea Lucescu: „Sunt gata să debutez la naționala României!”

Cătălin Cîrjan, decarul lui Dinamo, a transmis un mesaj direct pentru Mircea Lucescu: “Vreau să debutez la naționala României”. Tânărul mijlocaș, în vârstă de 22 de ani, traversează o perioadă excelentă la Dinamo, cu 10 meciuri disputate în acest sezon, 2 goluri marcate și 3 pase decisive, și speră să primească, în premieră, telegrama de convocare la echipa mare a țării.

Cătălin Cîrjan a declarat că este visul său să îmbrace tricoul primei reprezentative și că așteaptă cu nerăbdare un semn de la Mircea Lucescu, selecționerul României.

„Este un vis de-al meu să joc la naționala României, clar, dar nu aș vrea să vorbesc foarte mult despre asta. Îmi doresc mult să dau tot ce am mai bun pentru Dinamo, să fiu sănătos, îi mulţumesc lui Dumnezeu că sunt sănătos și pot să joc fotbal.

(n.r. ai o speranță că vei fi convocat?) Clar că sper și îmi doresc foarte mult să fiu acolo, dar vreau să o iau pas cu pas. Când crede domnul Lucescu că sunt pregătit, atunci cu siguranță mă va chema. Îmi doresc foarte mult să debutez la naționala României”, a spus Cătălin Cîrjan, pentru Fanatik.

De-a lungul timpului, Cîrjan a evoluat pentru loturile de juniori ale României, însă momentul convocării la echipa mare întârzie să vină. Vara aceasta, mijlocașul lui Dinamo a fost exclus din lotul U21 pentru EURO 2025, iar Daniel Pancu nu i-a oferit șansa participării la turneu.

„Nu știu ce să zic, acum o lună jumătate am fost trimis acasă de la U21. Vreau să fac tot ce depinde mine. Am trecut peste din primul moment, m-am antrenat de când am ajuns înapoi. Nu am fost compatibil. Mă bucur că sunt aici și dau goluri”, a spus Cătălin Cîrjan.