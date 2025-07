Cătălin Cîrjan: „Mi se pare incredibil că fanii au fost dați afară de pe stadion”

Csikszereda și Dinamo a terminat la egalitate, 2-2. Căpitanul „câinilor”, Cătălin Cîrjan, s-a arătat dezamăgit de prestația din debutul meiului, când gazdele au marcat de două ori.

„A fost un început foarte rău pentru noi, am fost foarte moi. Din fericire, am avut o reacție bună, am făcut 2-2, dar nu am mai reușit să marcăm.

Trebuie să fim mai hotărâți, să arătăm ce înseamnă Dinamo, să începem mai bine meciurile. Am intrat moi. Trebuia să fim agresivi, dar vom regla asta săptămâna aceasta”, a declarat Cîrjan, după meci.

Întrebat dacă își dorea ca nocturna să nu-și mai revină și să câștige la „masa verde”, Cârjan a declarat: „Noi am vrut să câștigăm pe teren, am forțat, din păcate nu a intrat golul de 3-2. Sunt singur că va fi un sezon foarte bun, ne doream mai mult de la acest meci, ne doream 3 puncte”.

Apoi a vorbit și despre suporterii lui Dinamo: „Vom arăta mai bine la următorul meci, când vom avea fanii alături de noi. Mi se pare incredibil că fanii au fost dați afară de pe stadion. Îi aștept alături de noi la meciul viitor, cu Botoșani”.