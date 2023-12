Cătălin Cîrjan, reacție după ce a jucat împotriva celor de la Petrolul Ploiești: „A fost greu și pentru mine! Este decizia antrenorului!”

Rapid a plecat cu un singur punct de la Ploiești. Giuleștenii au înregistrat un 0-0 cu rivala Petrolul Ploiești.

Cătălin Cîrjan a fost titular, statut cu care nu s-a mai întâlnit din luna august, când juca în Rapid-Petrolul Ploiești 0-2. Iată ce a spus tânărul jucător.

„A fost greu și pentru mine! Este decizia antrenorului!”

„A fost un meci dificil, toate derby-urile sunt dificile. Echipa a muncit foarte mult, s-a văzut că suntem o familie în această seară. A fost greu și pentru mine, nu am mai fost titular de la meciul cu Petrolul, din tur, am încercat să dau tot ce am mai bun. Este decizia antrenorului dacă nu joc, eu îmi fac treaba la antrenamente și îmi aștept șansa.

A fost o perioadă mai grea în ultimul timp. Suporterii au fost supărați, dar în această seară a fost peluza plină, sper să îi mulțumim pe viitor.

Vom discuta despre meci, nu știu dacă este mulțumit (n.r. Cristiano Bergodi). Au fost niște momente mai grele, suntem o familie, am vorbit la antrenament, sper că totul va fi bine. Vom munci și vom reveni. Era dificil să surprindem, s-a vorbit să lucrăm mai mult unul pentru altul.

Nu știu ce se va întâmpla în viitor, voi vedea ce se va întâmpla după meciul cu Farul Constanța. Nu știu ce să vă spun”, a spus Cătălin Cîrjan, după remiza cu Petrolul Ploiești.