Cătălin Cîrjan se plânge după ce a ratat loturile naționale: „N-am mai păstrat nicio legătură cu Emil Săndoi. Pancu nici nu m-a sunat!”

Cătălin Cîrjan, jucătorul român în vârstă de 20 de ani al celor de la Arsenal, a vorbit recent despre absența sa de la loturile naționale.

Mai exact, fotbalistul i-a acuzat pe selecționeri de faptul că l-au ignorat. Iată ce a spus.

„N-am mai păstrat nicio legătură cu Emil Săndoi. Pancu nici nu m-a sunat!”

„I-am argumentat domnului Săndoi de ce nu e în regulă să procedeze așa. Domnul Săndoi mi-a transmis că se va consulta cu colaboratorii dumnealui și că vor lua o decizie. «Păstrăm legătura» au fost ultimele lui cuvinte. N-am mai păstrat nicio legătură, am aflat apoi că nu am fost inclus în niciun lot.

La Arsenal nu s-a primit nicio convocare de la U20. Cu domnul Pancu nu am vorbit in viața mea, de asta am și ramas dezamăgit când a spus că a aflat de la Emil Săndoi că nu vreau să vin”, a declarat Cîrjan, pentru PlaySport.