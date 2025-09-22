Cătălin Preda a urcat pe podium la etapa de la Boston din circuitul Red Bull Cliff Diving! Constantin Popovici este vicecampionul sezonului

Cătălin Preda s-a clasat pe poziţia secundă la etapa din circul mondial Red Bull Cliff Diving (sărituri în apă de la mare înălţime – 27 m) de la Boston, de la finalul acestei săptămâni.

La feminin s-a impus Rhiannan Iffland

În SUA, sportivul român pregătit de antrenorul Florin Avasiloae a încheiat întrecerea cu un total de 418.35 puncte, la capătul unei evoluţii entuziasmante.

Competiţia de la Boston, ultima din circul mondial Red Bull Cliff Diving în 2025, a fost câştigată de către americanul James Lichtenstein, cu un total de 419.10 puncte.

Constantin Popovici este vicecampion în Seria Mondială Red Bull Cliff Diving, după ce a terminat etapa în fața lui Garry Hunt, dar din păcate nu a reușit să recupereze diferența de 7 puncte pentru a-și asigura cel de-al doilea Trofeu King Kahekili din carieră. Cătălin Preda a avut o revenire spectaculoasă și a obținut primul podium din acest sezon în etapa de la Boston chiar cu săritura la care s-a accidentat anul trecut, cu cel mai mare grad de dificultate din competiție.

Ultima etapă din acest sezon al Seriei Mondiale Red Bull Cliff Diving s-a desfășurat la Boston, în Statele Unite, iar cei mai buni săritori în apă de la mare înălțime au sărit în apă de pe platformele amplasate la 21 de metri (feminin) și 27 de metri (masculin) pe clădirea Institutului de Artă Contemporană (ICA Boston).

Cu o diferență de doar 7 puncte în clasament, Garry Hunt (49 de puncte) și Constantin Popovici (42 de puncte) au fost cei doi sportivi care au sărit anul acesta pentru Trofeul King Kahekili în ultima etapă a sezonului. Runda de la Boston a fost etapa cu numărul 110 din calendarul Seriei Mondiale, iar titlul s-a decis din nou în Statele Unite, pentru prima oară din 2010, în fața a peste 30.000 de spectatori.

După prima manșă, cu săritura cu un grad de dificultate impus de 2,6, Constantin Popovici, campionul din 2023, era în continuare în spatele lui Garry Hunt, dar săritorul român a reușit să recupereze cu săritura a doua pentru care a primit un total de 127,60 de puncte. Astfel, după prima zi de la Boston, Popovici ocupa poziția a cincea în clasament, în timp ce Garry Hunt se afla pe locul 7.

Lupta pentru Trofeul King Kahekili a continuat și în ziua a doua, iar Constantin Popovici a reușit să se claseze în fața lui Garry Hunt, dar din păcate nu a fost suficient pentru a recupera cele șapte puncte. Cu locul 7 de la Boston, Popovici a ajuns la 48 de puncte și a devenit vicecampion mondial la o diferență de doar 6 puncte de Garry Hunt.

„Anul acesta au fost doar patru etape în calendar și cred că norocul a avut un cuvânt ceva mai mare în lupta pentru titlu. Cred că cea mai mare greșeală de la Boston a fost că am crezut că săritura din finală cade prea greu și am încercat să o forțez mai mult. Din păcate m-am dus prea mult pe spate și clar nu a fost cea mai bună săritură a mea. A fost o greșeală la care mă voi gândi foarte multă vreme de acum încolo”, a spus Constantin Popovici.

Pentru Cătălin Preda etapa de la Boston a fost cea mai bună din acest sezon, atletul Red Bull reușind să termine pe locul secund, la doar 0,75 de puncte în spatele americanului James Lichtenstein. Cătălin Preda a început competiția în forță și după prima zi se afla pe locul patru la general.

Cu săriturile din ziua a doua, Preda a reușit să recupereze două poziții fiind foarte aproape de o victorie, chiar cu săritura la care s-a accidentat anul trecut și care l-a ținut departe de platforma de la 27 de metri pentru un sezon întreg.

„Sunt fără cuvinte acum. Sunt foarte, foarte bucuros că am revenit la Boston după tot ce s-a întâmplat anul trecut și am reușit să termin pe podium. Am închis un cerc și sper că s-a terminat seria de momente care nu au funcționat în favoarea mea anul acesta. Anul acesta a fost despre determinarea de a reveni și de a rezista în momentele dificile. Acum sunt bine și mă bucur că am reușit să termin sezonul 2025 cu un podium”, a spus Cătălin Preda.

În competiția feminină, Rhiannan Iffland, care avea deja tiltlul asigurat după etapa de la Mostar, s-a impus și aici fără probleme, podiumul fiind completat de Molly Carlson și Simone Leathead.