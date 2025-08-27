Câte bilete s-au vândut pentru returul FCSB – Aberdeen de pe Arena Națională. S-a deschis ultimul inel

Se anunță o atmosferă de senzație la returul dintre Aberdeen și FCSB. Campioana României a remizat în Scoția, 2-2, iar calificarea în faza principală se va decide joi, 28 august, de la ora 21:30, pe Arena Națională.

S-a deschis inelul 3 pe Național Arena. Interes uriaș pentru FCSB – Aberdeen

Interes mare pentru duelul dintre FCSB și Aberdeen din playoff-ul Europa League. Organizatorii au decis să deschidă și inelul 3 de pe Arena Națională, conform Golazo, după ce numărul de bilete vândute s-a apropiat serios de 30 de mii.

Joi, fanii campioanei României își pot procura tichete și de la stadion. Se preconizează că 40 de mii de spectatori vor fi prezenți la partidă.

Mihai Stoica, anunț despre bilete cu 3 zile înainte de FCSB – Aberdeen

Luni seară, în direct la TV, Mihai Stoica a venit cu noi vești despre numărul biletelor care s-au dat la FCSB – Aberdeen. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB se așteaptă ca la ora meciului să fie prezenți în tribune aproximativ 40.000 de suporteri.

„Suntem cam la 25.000. Am spus 40.000, mergem spre 40.000, cred. E și un meci atractiv, afișul e unul important. Rezultatul și evoluția din tur.

Intră Bîrligea, care clar este indispensabil în momentul ăsta. Și anul trecut cifrele au arătat-o, dar anul ăsta poate mai mult este indispensabil.

Este extrem de important să mergem în Europa League. Este o mare diferență între Europa League și Conference League.

Echipele bune din Conference sunt doar cele care iau trofeul, în rest, nu prea sunt. În Europa League… uite cu ce echipe ne-am întâlnit anul trecut”, a declarat Mihai Stoica, la TV Prima Sport.