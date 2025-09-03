Câte etape va fi suspendat Aly Abeid, după ce l-a lovit peste față pe Adrian Șut

Aly Abeid, fundașul celor de la CFR Cluj, și-a primit pedeapsa după eliminarea din derby-ul tensionat cu FCSB, încheiat 2-2. În minutul 90+3, Abeid l-a lovit cu palma peste față pe Adrian Șut, iar arbitrul Sebastian Colțescu i-a arătat cartonașul roșu direct, fără a acorda însă penalty pentru FCSB, deoarece mingea nu fusese încă pusă în joc la executarea cornerului.

Comisia de Disciplină a FRF a decis să-l suspende pe Abeid pentru două etape și să-l amendeze cu 5.000 de lei. Aceeași pedeapsă a primit-o și Zoltan Bodo de la Csikszereda, eliminat pentru un fault dur în alt meci.

Decizia privind lipsa penalty-ului a stârnit controverse, FCSB considerând că trebuia acordată lovitura de pedeapsă, dar arbitrajul a explicat corectitudinea hotărârii: contactul a avut loc înainte ca mingea să fie în joc. Această fază a evidențiat tensiunea mare de pe teren și reacțiile aprinse de după meci.

În paralel, Comisia de Disciplină a dat și alte sancțiuni pentru incidente din Liga 1 în acea zi, printre care penalizări financiare și suspendări pentru mai mulți jucători și cluburi.

Astfel, Aly Abeid va lipsi în următoarele două etape din SuperLigă, iar CFR Cluj trebuie să gestioneze această abatere în continuare în sezonul 2025-2026.