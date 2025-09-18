Câte federații care vor primi suplimentări, la rectificarea bugetară! Anunțul făcut de Bogdan Matei, președintele Agenției Naționale pentru Sport

Președintele Agenției Naționale pentru Sport, Bogdan Matei, a declarat că maximum 12 federații sportive naționale, din totalul de 69, vor primi finanțări suplimentare la rectificarea bugetară, care va fi făcută de Guvern în două-trei săptămâni.

Al doilea mandat al lui Matei la șefia ANS este unul mult mai dificil decâte precedentul

Matei a precizat că nu se poate vorbi despre o criză financiară la nivelul sportului românesc, chiar dacă mulți președinți de federații au declarat că instituțiile pe care le conduc funcționează în regim de avarie.

El a admis însă că există dificultăți în ceea ce privește susținerea cluburilor sportive și că sunt anumite întârzieri în ceea ce privește onorarea premierilor sportivilor care au obținut performanțe internaționale.

Președintele ANS a afirmat totodată, într-un interviu pentru AGERPRES, că acest al doilea său mandat în fruntea ANS, după ce în primul a condus Ministerul Tineretului și Sportului, este unul mult mai dificil.