Câte luni va lipsi De Bruyne, accidentat în timp ce marca un penalty pentru Napoli

Kevin De Bruyne s-a accidentat grav la coapsa dreaptă în timp ce transformat un penalti, sâmbătă, în Serie A. Jucătorul belgian de la Napoli suferă de o „leziune gravă” şi va fi absent cel puţin trei luni, potrivit presei italiene.

El va rata inclusiv meciuri din preliminariile CM 2026 cu Belgia

Jucătorul în vârstă de 34 de ani suferă de o „leziune gravă a bicepsului femural al coapsei drepte”, a anunţat clubul său luni într-un comunicat.

Potrivit presei, internaţionalul belgian (115 selecţii, 36 goluri) ar putea fi absent de pe terenuri cel puţin trei luni.

Ajuns în această vară la Napoli, fostul mijlocaş al Manchester City a fost deja decisiv de şase ori (4 goluri, 2 pase decisive) în unsprezece meciuri.

„KDB” va rata mai multe meciuri importante din Serie A şi Liga Campionilor, precum şi câteva meciuri din preliminariile Cupei Mondiale 2026 cu Belgia.