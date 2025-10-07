Câți bani și-a asigurat Sorana Cîrstea, după ce a zdrobit-o pe Jelena Ostapenko la Wuhan

Sorana Cîrsteas-a calificat facil în runda a doua a turneului WTA 1.000 de la Wuhan (China), dotat cu premii totale de 3.654.963 de dolari, marţi, după abandonul letonei Jelena Ostapenko, la scorul de 6-0, 2-1.

Sorana Cîrstea şi-a asigurat un cec de 23.450 de dolari şi 65 de puncte WTA, iar în turul secund o va înfrunta pe chinezoaica Shuai Zhang, care a produs o surpriză prin victoria în faţa americancei Emma Navarro, cap de serie numărul 14, cu 6-2, 2-6, 6-3.

Cîrstea şi Zhang (36 ani, 142 WTA) sunt la egalitate în meciurile directe, 2-2, dar chinezoaica s-a impus în ultimele două confruntări, disputate în 2022, la Miami şi Birmingham, anunță Agerpres.