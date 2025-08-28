Câți bani va încasa Mihai Rotaru după calificarea Universității Craiova în Conference League

Universitatea Craiova și-a asigurat calificarea în faza ligii din Conference League după prestații excelente în fața turcilor de la Istanbul Bașakșehir.

După ce oltenii trecuseră deja de Sarajevo și Trnava. O calificare istorică în faza ligii din Confernce League care va fi recompensată pe măsură.

Cât încasează Universitatea Craiova de la UEFA pentru grupa principală de Conference League

Pentru Univeritatea Craiova urmează încasări record de la UEFA după calificarea în faza ligii din Conference League. Doar pentru această realizare, în conturile clubului vor intra 3,17 milioane de euro. Este suma garantată, la care se vor adăuga banii din bonusurile de performanță și cei din TV value pillar.

Banii din TV value pillar se calculează în funcție de valoare la care se vând drepturile TV în țara fiecăreia dintre participante. Chelsea a luat cei mai mulți bani din acest pilon în ediția 2024-2025 a competiției, peste 3 milioane de euro.

La polul opus a fost Larne FC, din Irlanda de Nord, care a primit doar 370.000 de euro. Petrocub, a doua cea mai slabă din acest punct de vedere, a luat 450.000 de euro.

Ce sumă de bani poate lua Mihai Rotaru în grupă

Participarea în faza ligii din Conference League, grupa principală, o va ajuta pe Universitatea Craiova să își consolideze considerabil bugetul.

Este de așteptat ca Universitatea Craiova să obțină undeva între 500.000 de euro și 1 milion de euro doar din TV value pillar. La această sumă se vor adăuga și banii din pilonul de performanță.

Chiar dacă premiile din Conference League sunt ceva mai mici decât în Europa League și considerabil mai mici decât în Champions League, vorbim oricum de sume foarte bune.

Mihai Rotaru are șanse mari să treacă de pragul de 2 milioane de euro doar din faza grupelor, pentru TV value pillar și bonusul de performanțe.

La care se adaugă și încasările din bilete pentru cele trei meciuri de acasă. Și aici se anunță recorduri, oltenii au arătat și cu Bașakșehir că le este dor de fotbalul european.