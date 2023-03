Cazul „alintatului” Andrei Ivan. Replică acidă a lui Sorin Cîrțu pentru Edi Iordănescu

Selecționerul Edi Iordănescu a declarat că fotbaliștii care vin la națională trebuie să aibă o atitudine corectă și să uite statul pe care îl au la club. De asemenea, selecționerul a dat de înțeles că Andrei Ivan, de la Universitatea Craiova, este „alintat” la echipa de club, iar la națională Iordănescu nu are timp să le ofere un tratament preferențial.

„Atitudinea este corectă și avem un grup care își dorește și este aliniat, din punct de vedere mental, pentru performanță. Poate sunt niște talente pe care le-am lăsat pe dinafară acum. Le iubesc talentul, dar le urăsc mentalitatea.

Dacă, la cluburi, anumiți jucători au un anumit statut și sunt alintați, eu nu pot face asta la națională, nu am timp să fac asta. Cine vine cu mentalitate să vină, cine nu, riscă să rămână afară. Nu este un mesaj pentru Ivan, care are un potențial mare. El are ușile deschise la echipa națională”, a declarat Edi Iordănescu, la conferința de presă premergătoare jocului România – Belarus 2-1.

Sorin Cârțu a infirmat faptul că Andrei Ivan ar avea un tratament preferențial în Bănie.

„I-am văzut declarațiile (n.r. lui Edi Iordănescu). La noi e o vorbă, să nu vorbim de funie în casa spânzuratului, să nu vorbim de răsfăț. Se mai alintă și el, așa, a avut rezultatele bune acum și își mai permite, așa, niște declarații.

Cum a zis el, că nu are timp de răsfăț… Poate pentru unii, că pentru alții a aplicat, așa, răsfățul. Așa a lăsat impresia, după cum s-a comportat. Nu prea e bine să atingă punctul acesta”, a declarat Sorin Cârțu, la prosport.ro.