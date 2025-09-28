CCA a anunțat cine arbitrează derby-ul orașului Cluj-Napoca
Articol de Gabriel Ion - Publicat duminică, 28 septembrie 2025, ora 20:15,
Arbitrii şi observatorii partidelor care vor avea loc, luni, în etapa a 11-a din Superligă:
Universitatea Cluj – CFR Cluj începe la ora 21:00
Metaloglobus – FC Botoşani, ora 18.00
Arbitri: Sebastian Colţescu – Marius Marchidanu, Marius Ionuţ Bobe – Alina Ionela Peşu
Camera VAR: Iulian Dima, Mircea Orbuleţ
Observatori: Vasile Bratu, Marian Bucurescu
Universitatea Cluj – CFR Cluj, ora 21.00
Arbitri: Marian Barbu – George Neacşu, Laszlo-Imre Bucsi – Florin Andrei
Camera VAR: Sorin Costreie, Romică Bîrdeş
Observatori: Nicolae Grigorescu, Octavian Goga.