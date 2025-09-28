CCA a anunțat cine arbitrează derby-ul orașului Cluj-Napoca

Arbitrii şi observatorii partidelor care vor avea loc, luni, în etapa a 11-a din Superligă:

Universitatea Cluj – CFR Cluj începe la ora 21:00

Metaloglobus – FC Botoşani, ora 18.00

Arbitri: Sebastian Colţescu – Marius Marchidanu, Marius Ionuţ Bobe – Alina Ionela Peşu

Camera VAR: Iulian Dima, Mircea Orbuleţ

Observatori: Vasile Bratu, Marian Bucurescu

Universitatea Cluj – CFR Cluj, ora 21.00

Arbitri: Marian Barbu – George Neacşu, Laszlo-Imre Bucsi – Florin Andrei

Camera VAR: Sorin Costreie, Romică Bîrdeş

Observatori: Nicolae Grigorescu, Octavian Goga.