CCA a anunțat cine arbitrează ultimul meci din etapa 7 a Superligii

George Rareş Vidican arbitrează meciul FC Hermannstadt – Farul, care se va disputa, luni, de la ora 19.00, în etapa a şaptea din Superligă.

Vidican va fi ajutat la cele două linii de Daniel Mitruţi şi Daniel Cristian Ilinca, în timp ce rezervă va fi Dan Ştefan Buzărnescu.

În Camera VAR se vor afla Sebastian Colţescu şi Valentin Porumbel.

Observatori au fost desemnaţi Nicolae Marodin şi Bogdan Buhuş.