CCA a decis arbitrul derby-ului FCSB – Universitatea Craiova. Reacția lui Gigi Becali

Deși mai sunt patru zile până la meci, Comisia Centrală a Arbitrilor a decis ca Istvan Kovacs (41 de ani), care a oficiat și în Champions League, la Villarreal – Juventus 2-2, să fie la centru duminică seară.

Gigi Becași (67 de ani) a aflat de decizia celor care conduc arbitrajul românesc și a reacționat.

”Foarte bună! (n.r. decizia) Altul mai bun nu există”, a spus Becali, conform gsp.ro.

Altfel, Becali a anunțat și echipa de start a FCSB-ului pentru partida cu elvețienii, în UEFA Europa League. FCSB a ales să-și odihnească jucătorii importanți pentru meciul de duminică împotriva Universității Craiova.

Cum va arăta FCSB cu Young Boys:

Târnovanu – Pantea, Ngezana, M. Popescu, Kiki – Edjouma, Alhassan – Miculescu, Oct. Popescu, Cisotti – Alibec